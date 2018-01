Schuttevaer Premium ‘Wij laten ons niet ontmoedigen' Facebook

Scheveningen 24 januari 2018, 13:00

Alle hoop van de Nederlandse pulsvissers is nu gevestigd op minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Maandag 22 januari had ze overleg met de vissersbonden over de gevolgen van beëindiging van de pulsvisserij. Ze zegde toe alle op alles te zullen zetten om met name de Fransen te overtuigen dat ze een vergissing begaan door de pulstechniek af te wijzen.