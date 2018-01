Schuttevaer Premium Streep door pulsvisserij Facebook

STRAATSBURG 16 januari 2018, 17:34

Pulsvissen wordt vrijwel zeker verboden. Het Europees Parlement heeft dat dinsdag 16 januari in Straatsburg in grote meerderheid (401 tegen 240 stemmen) besloten. De Nederlandse Vissersbond is geschokt. ‘Al die familiebedrijven, 84 schepen met pulsvergunningen, zijn ten einde raad.'