DEN HELDER 23 december 2017, 13:34

In Rotterdam en Amsterdam staan vissers uit zowel Den Helder als van Urk voor de rechter op verdenking van het invoeren van grote partijen cocaïne. Eerder hebben ook al vissers van Wieringen voor hetzelfde vergrijp in de beklaagdenbank gezeten.

1 / 1 De bemanning van de kotter HD-22 wordt ervan verdacht cocaïne te hebben gesmokkeld. De schipper kreeg zeven jaar cel, twee opvarenden elk 42 maanden. (Archieffoto PAS Publicaties) De bemanning van de kotter HD-22 wordt ervan verdacht cocaïne te hebben gesmokkeld. De schipper kreeg zeven jaar cel, twee opvarenden elk 42 maanden. (Archieffoto PAS Publicaties)

Vissershavens vrezen criminele drugskartels

Door Paul Schaap

Het heeft er dan ook alle schijn van dat steeds meer criminele drugskartels in de Nederlandse visserhavens zijn geïnfiltreerd en vaste voet in bijna de gehele visserijsector hebben gekregen. Diverse burgemeesters van Nederlandse kustgemeentes hebben dan ook al hun ongerustheid hierover uitgesproken. Zeker nu er steeds vaker berichten over de invoer van harddrugs via hun havens opduiken.

Helderse kotter

Afgelopen november is in de extra beveiligde Rotterdamse rechtbank een zaak aangespannen tegen zes personen, vijf uit Den Helder en één uit Amsterdam. Deze zogeheten rechtszaak ‘Puls' betreft het opvissen en aanlanden, in november 2015, van circa 700 kilo cocaïne. Hoogstwaarschijnlijk afkomstig van het Ecuadoriaanse vrachtschip Angela.

De bemanning van de kotter HD-22 Noorderhaaks wordt ervan verdacht de cocaïne te hebben opgevist en vervolgens in Den Helder te hebben binnengebracht. Dit alles heeft geleid tot de arrestatie van de schipper en vier bemanningsleden van de kotter. De cocaïne werd in een busje op het haventerrein aangetroffen en had een geschatte straatwaarde van 28 miljoen euro. De cocaïne was bestemd voor een criminele organisatie, bestaande uit Joegoslaven in Amsterdam.

Bij de uitspraak op 21 december werden twee mannen vrijgesproken voor betrokkenheid bij de zaak. De schipper van de HD-22 werd tot zeven jaar celstraf veroordeeld (eis was negen jaar) en twee opvarenden kregen van de rechtbank in Rotterdam elk 42 maanden cel (eis zeven jaar). Tegen de man die vanuit de haven van Den Helder met de cocaïne in zijn bestelbus op pad ging, vonniste de rechter 30 maanden gevangenisstraf.

Urker kotter

Bijna gelijktijdig loopt bij de rechtbank in Amsterdam een zaak tegen vissers van Urk, eigenaren van de kotter Z-181 Dubbele Senior. Dit betreft het zogeheten 'Blies' onderzoek naar het oppikken en aanlanden van 261 kilo cocaïne. De inhoudelijke behandeling begint op 14 februari 2018 voor de rechtbank Amsterdam.

Op de onder Belgische vlag varende Urker kotter zijn begin juni van dit jaar dertien tassen met cocaïne gevonden, met een straatwaarde van 10 miljoen euro. De vijf opvarenden, waaronder drie inwoners van Urk, een Pool en een Montenegrijn, werden gearresteerd. De eigenaar zou 300.000 euro en elk bemanningslid 25.000 euro krijgen voor het ophalen van de drugs. De cocaïne was naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van een containerschip waar de Z-181 enige tijd achteraan had gevaren. Ook deze lading cocaïne was bestemd voor de drugsmaffia in Amsterdam, die volgens Justitie meerdere visserijfamilies in de tang heeft.

Infiltratie

Het Openbaar Ministerie meldt dat zich ook in andere plaatsen veel vissers al jaren met de smokkel van cocaïne bezighouden. Dit blijkt onder andere uit het feit dat er regelmatig langs de hele Nederlandse kust drugsvondsten worden gedaan. Reden voor de Telegraaf om op 28 november te koppen met de tekst 'Cokemaffia infiltreert in visserij'.

Vers in het geheugen ligt nog een grote zaak in Den Oever, waar begin 2014 beslag werd gelegd op de vlagkotters SK 18 Aquarius en NG 10 Aqua Fauna. Dit leidde ook toen al tot een groot justitieel onderzoek naar drugshandel. Destijds werden elf verdachten, waaronder de eigenaren van een Wieringer visserijbedrijf, aangehouden. Hier ging het om de aanvoer door de twee voornoemde kotters van grote partijen cocaïne afkomstig uit Venezuela.

Eerder dit jaar sprak de Helderse burgemeester Koen Schuiling namens diverse collega-burgemeesters van kustgemeentes, waaronder van Vlissingen, al zijn bezorgdheid uit over de verontrustende situatie die in verschillende havens door het binnenbrengen van drugs en het witwassen van drugswinsten was ontstaan. De overheid zegt 100 miljoen euro te hebben uitgetrokken om de ondermijning van de gemeenschap door drugscriminaliteit te gaan bestrijden. Coke bij de vis blijft vooralsnog zeer lucratief en moeilijk uit te bannen.

In Rotterdam 500 kilo heroïne onderschept ROTTERDAM Het HARCteam Rotterdam, een samenwerkingsverband van Douane, Zeehavenpolitie en Fiod, is een onderzoek begonnen naar de organisatie achter de invoer van 500 kilo heroïne via de Rotterdamse haven. De heroïne zat in een container met balen gips die afkomstig waren uit Iran. Van de ruim 800 balen bleken er 25 gevuld met heroïne, meldt OM.nl. De heroïne werd al op 17 november, toen het schip aankwam in Rotterdam, door de Douane ontdekt. De container was bestemd voor een bedrijf in Barendrecht. Hij werd vanaf het haventerrein vervoerd naar een bedrijf in Rhoon. Daar werden deze week drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer. Twee van de verdachten, een 54-jarige en een 60-jarige man uit Spijkenisse, zijn door de officier van justitie heengezonden. Ze zijn nog wel verdachte. Een 71-jarige man uit Hoogvliet is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij is de directeur van het Barendrechtse bedrijf. De heroïne, met een groothandelswaarde van ruim 10 miljoen euro, is na de ontdekking meteen vernietigd. De partij is een van de grotere vangsten van heroïne en in de haven van Rotterdam vrij bijzonder. Bij de grote drugsvangsten in de Rotterdamse haven gaat het meestal om cocaïne.