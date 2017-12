Garnalenactie Peter Schootstra (TS-6) voor Voedselbank Facebook

De jaarlijkse garnalenactie van Peter Schootstra van de TS-6 krijgt vleugels, meldt zijn organisatie, de Nederlandse Vissersbond. Steeds meer kotters laten dit jaar een kistje garnalen veilen op de afslag in Harlingen voor het goede doel, de Voedselbank.

1 / 1 Peter Schootstra bestemt een deel van zijn garnalenvangst voor de Voedselbank. (Twitterfoto @petertainment) Peter Schootstra bestemt een deel van zijn garnalenvangst voor de Voedselbank. (Twitterfoto @petertainment)

Garnalenvisser Peter Schootstra vertelt op de website van de Vissersbond: ‘Ik doe dit nu voor het vijfde jaar. Het is een actie die eigenlijk spontaan is ontstaan na mijn deelname aan Alpe d'Huzes. Ik werd daarbij gesponsord door de visafslag en heb voor het eerst particulier garnalen verkocht. Een jaar later wilde ik de mensen bedanken voor hun bijdrage met een gratis zak garnalen. Maar die wilden ze niet kosteloos aannemen, ik moest er maar een goede bestemming voor zoeken.'

Feestmaal

‘Zo kwam ik bij de Voedselbank in mijn gemeente Tytsjerksteradiel terecht. Toen anderen daar lucht van kregen, kwamen er kerstkaarten met een bijdrage thuis en spontane stortingen op mijn rekening. Het eerste jaar bracht 400 euro op en ze waren er heel blij mee!

‘Daaruit is de traditie geboren dat mensen aan het einde van het jaar bij mij een kilozak met ongepelde garnalen kunnen kopen. Leg ik gelijk uit wat je ermee kunt, dus inclusief workshop garnalenpellen. Ik vroeg geen vast bedrag, gewoon wat de mensen ervoor over hadden. De opbrengst gaat naar de voedselbank. Overigens vraag ik, met de prijzen van nu, dit jaar wel een bijdrage vanaf tien euro. Voor dat geld hebben ze een heerlijk luxe feestmaal.'

Kistjes garnalen

‘Nu heeft Bouke Koornstra van de WON-50 een idee hieraan toegevoegd. Ze boden spontaan een kistje garnalen aan voor mijn actie, da's ongeveer 20 kilo. En ook andere schepen hebben gereageerd via Twitter dat ze een kistje bijdragen. Deze kistjes worden in Harlingen geveild en de opbrengst gaat ook naar de voedselbank. Het aardige is dat het mensen niet altijd om de garnalen te doen is. Er zijn veel mensen die gewoon alleen geld geven en daarvoor niets in retour willen.'

Op Omrop Fryslân vertelde Peter Schootstra dat de opbrengst dit jaar al naar de 1600 euro gaat, allemaal voor de Voedselbank. ‘De laatste keer was ik bij de uitgifte van voedselpakketten vanwege mijn actie. Ik zag daar de mensen, de vaak verborgen armoede die er in iedere gemeente wel is. Dan denk ik: bliksem! Voor deze mensen doe ik dit dus. Dat liet me zeker niet koud...' (DvdM)