De belangen van windenergie op zee wegen zwaarder dan die van de visserij. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State van 6 december over twee nieuw te bouwen windparken in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), waartegen Coöperatie Kottervisserij Nederland (VisNed) beroep had ingesteld. Die windparken op zee komen er, daar is geen speld tussen te krijgen.

Het aantal windparken op de Noordzee, zoals hier Gemini voor de Groningse kust, neemt de komende decennia sterk toe. De ruimte tussen de turbines zou geschikt zijn voor zeewierboerderijen. (Foto Van Oord)

Door Bram Pronk

In 2020 moet 14% van alle energie in Nederland uit duurzame bronnen komen en in 2023 16%. Dat is vastgelegd in het Energieakkoord. Er wordt zwaar ingezet op windenergie om deze doelen te halen. In 2015 werd 357 megawatt aan energie opgewekt door windturbines in zee en in 2023 zal dit 4450 megawatt zijn. Dan wordt 3,1% van alle energie in Nederland geleverd door windmolens op zee. Dit betekent dat het aantal windparken sterk moet worden uitgebreid.

Het Rijk wijst zeegebieden aan waar windparken worden gebouwd. Zo is Hollandse Kust (zuid) aangewezen als locatie. Er komen twee windparken, waarvan de bouw in 2021 begint. Per park kunnen 63 windturbines worden gebouwd met een maximum tiphoogte van 251 meter boven zeeniveau. Samen goed voor circa 700 megawatt. De kortste afstand tot de kust is 22 kilometer.

In 2019 volgt de besluitvorming voor de ontwikkeling van windenergiegebied Hollandse Kust (noord).

Eerste parken

Sinds 2006 wordt windenergie op zee opgewekt. In dat jaar ging het om 108 megawatt. In 2008 kwam windpark Egmond aan Zee in bedrijf, in 2008 Prinses Amaliawindpark en in 2015 Windpark Luchterduinen. Het laatste windpark tot nu toe is Gemini Windpark, op 85 kilometer uit de kust van Groningen, dat 8 mei 2017 operationeel werd. Gemini Windpark is met 600 megawatt één van de grootste offshore windparken ter wereld.

Zeewier

De ontwikkeling van circa 1000 vierkante kilometer aan windmolenparken voor de Nederlandse kust biedt ook buitengewone kansen voor zeewierteelt, een belangrijke bron van biomassa. Er bestaan concrete plannen om de ruimte tussen de windturbines hiervoor te benutten. De overheid heeft voor de komende jaren vijf miljoen euro uitgetrokken om de teelt op gang te brengen. Momenteel wordt al een drietal initiatieven ontplooid. Zo levert het At~Sea consortium in België, waar ook Nederlandse partners bij zijn betrokken, turnkey boerderijen die vooral werken met drie meter brede textielbanen. Een test wordt uitgevoerd bij Nieuwpoort.

Seaweed Harvest Holland gaat op grote schaal zeewier telen op de Oosterschelde. Daar zal worden gewerkt met een dicht systeem van boeien en lijnen. Een uitbreiding van de teelt op de Noordzee wordt onderzocht.

Stichting Noordzeeboerderij uit Den Haag, een non-profit organisatie met als doel de verwezenlijking van een duurzame zeewiersector in Nederland, wil eind 2018 een pilot starten voor de teelt van zeewier tussen windmolens. Hierbij wordt samengewerkt met het Zeewierplatform. Dit platform is in 2014 begonnen samenwerking te stimuleren binnen de zeewierketen. Samen met meer dan 70 bedrijven, waaronder Shell, Eneco en Rabobank, rederij W. van der Zwan en Zonen, Rederij Groen, de Nederlandse Vissersbond, kennisinstellingen en overheden worden stappen gezet om een zeewierteeltketen te ontwikkelen. Binnen vier jaar moet de eerste commerciële zeewierboerderij binnen een offshore windpark in bedrijf zijn.

Doorvaart

Daarnaast studeert de Nederlandse overheid nog op de mogelijkheden voor van medegebruik en doorvaart in de windparken. Het moet mogelijk worden voor kleine schepen tot 24 meter scheepslengte om door windparken te varen. Stichting Noordzeeboerderij probeert in samenspraak met belanghebbenden (visserij, windenergie, natuurbescherming, beleid en regelgeving) deze ontwikkeling voor toekomstige zeewierondernemers constructief vorm te geven.

De visserij bekijkt alle ontwikkelingen intussen met Argusogen. Al op 27 augustus 2016 demonstreerde een vijftigtal kotters in Rotterdam tegen de inrichting van windparken op zee. Job Schot, voorzitter van actiegroep EMK en in het dagelijks leven zelf visser, stelde onlangs tijdens de jaarvergadering van EMK op Urk dat vissers nauwelijks worden gehoord door de politiek en dat belangrijke besluiten die vissers aangaan, buiten hen om worden genomen. Schot pleitte dan ook voor een krachtig geluid richting de politiek.

De windparken leiden onherroepelijk tot beperking van de visgebieden. VisNed, de spreekbuis van de Nederlandse kottervissers, is er dan ook tegen. De bond ging in beroep van de Raad van State tegen de komst van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). VisNed betoogt dat grote delen van het Nederlandse continentale plat nu al niet meer beschikbaar zijn voor de visserij. VisNed: ‘De gevolgen voor de kottervissers zijn onvoldoende in kaart gebracht.'

De minister van Economische Zaken en Klimaat claimt echter dat de oppervlakte die de windparken in beslag nemen zeer beperkt blijft ten opzichte van 57.000 vierkante kilometer die het Nederlandse continentale plat groot is. De gevolgen zullen dan ook wel meevallen. Bovendien stelt de minister dat vissers die nu in het toekomstige windenergiegebied vissen tot 2021 de tijd hebben om hun activiteiten te verleggen.

Einde

Komt er aan de bouw van windparken op zee na 2023 een einde? Als het aan de overheid ligt niet. Op basis van het Energieakkoord dient 7000 megawatt aan extra vermogen te worden gerealiseerd in de periode 2023-2030.

De vier actieve windparken op de Noordzee:

Windpark Aantal windmolens Vermogen per windmolen (in megawatt) Vermogen windpark (in megawatt) Elektriciteit voor aantal huishoudens In gebruik sinds Gemini Windpark 150 4 600 785.000 2017 Luchterduinen 43 3 129 145.000 2015 Prinses Amaliawindpark 60 2 120 125.000 2008 Egmond aan Zee 36 3 108 100.000 2007 Totaal 289 957