Email HVIDE SANDE 15 december 2017, 08:00

De kreeftenvisserij (langoustines) in het Skagerrak is de laatste jaren zeer lucratief. Na een periode van schrale vangsten, zien Deense vissers hun vangsten toenemen en dat resulteert in investeringen in nieuwe vissersvaartuigen.