Schuttevaer Premium OPINIE: 'Biologen genegeerd bij invoering aanlandplicht' Facebook

Twitter

Email SCheveningen 11 december 2017, 09:00

Bij de invoering van de aanlandplicht hebben geldingsdrang en emotie een belangrijke rol gespeeld. De Europese Commissie had bij voorbaat al een voorkeur voor een totaalverbod op het teruggooien van vis, nadat bij de evaluatie in 2002 duidelijk was gemaakt dat het voorgaande Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB) een complete mislukking was. Gemakshalve liet de commissie na om advies te vragen aan visserijbiologen.