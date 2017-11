Schuttevaer Premium CBS trekt conclusie visserijcijfers in Facebook

‘We zijn te stellig geweest in het leggen van oorzakelijke verbanden. Dat gaan we in ons nieuwe bericht nuanceren', meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bureau trekt hiermee het boetekleed aan nadat grote ophef was ontstaan over een rapportage, waarin de boomkorvisserij als schuldige wordt aangewezen voor de afname van het aantal bodemdieren in de Noordzee.

Door Erik van Huizen

Tweede Kamerleden hebben minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat direct om opheldering gevraagd en eisten rectificatie en excuses. De Nederlandse Vissersbond sprak van een ‘eenzijdig belicht rapport'.

Het CBS berekende voor het tweede Nederlandse Living Planet Report (LPR) van het Wereld Natuur Fonds (WNF) de zogenoemde Living Planet Indexen (LPI). Deze LPI is volgens het CBS een veel gebruikte graadmeter voor de vaststelling van biodiversiteit. Daarvoor werden 285 soorten van de Nederlandse zoutwaternatuur van de Noordzee, Noordzeekustzone, Waddenzee, Ooster- en Westerschelde in kaart gebracht. Volgens het CBS bleek hieruit dat in de periode van 1990 tot en met 2015 de populaties van 140 soorten in de Noordzee gemiddeld met meer dan 30% zijn afgenomen. Dit is vooral toe te schrijven aan de achteruitgang van dieren die in of op de zeebodem leven, zoals schelpdieren, kreeftachtigen en zee-egels. De vis- en vogelpopulaties veranderden in deze periode nauwelijks, terwijl het aantal bruinvissen toenam.

Boomkorvisserij

Visserij en klimaatverandering zijn volgens de oorspronkelijke rapportage van het CBS de belangrijkste oorzaken van veranderingen in de zoute natuur van Nederland. ‘De boomkorvisserij is één van de belangrijkste oorzaken voor de afname van bodemdieren in de Noordzee. De bodemfauna vertoont de laatste jaren nog geen herstel, ook al is de boomkor inmiddels op zijn retour en vervangen door minder schadelijke technieken. Klimaatverandering zorgt voor een afname van vispopulaties in de Waddenzee en andere kustwateren, doordat opgroeiende vissen deze wateren vanwege temperatuurstijging al op jongere leeftijd verlaten.'

In de Westerschelde namen de populaties van bodemdieren sinds 1992 juist met meer dan 50% toe. Dit is onder meer te danken aan verbetering van de waterkwaliteit. Ook in de Waddenzee is sprake van herstel van de bodemfauna. Het staken van de mechanische kokkelvisserij sinds 2005 speelt hierbij volgens het CBS een rol.

Rectificatie en excuses

De Kamerleden Eppo Bruins (ChristenUnie), Jaco Geurts (CDA) en Elbert Dijkgraaf plaatsten vraagtekens bij de conclusie van het CBS dat vooral de boomkorvisserij verantwoordelijk is voor de achteruitgang. Zo zou het CBS voor het Living Planet Report data van Wageningen Marine Research hebben gebruikt. Maar dit onderdeel van de universiteit van Wageningen meldt volgens de Kamerleden zelf, dat op basis van de data deze conclusie niet kan worden getrokken. ‘Klopt het dat de data voor andere doeleinden zijn verzameld en klopt het dat het CBS conclusies trekt terwijl ze zelf geen onderzoek heeft gedaan', vragen de Kamerleden zich af.

De Kamerleden willen ook van de minister weten welke afspraken het CBS maakt met belangenorganisaties als het Wereld Natuur Fonds over publicatie, vermelding van het CBS en de formulering van de conclusie. Ze wijzen er hierbij op dat, als het CBS haar naam hecht aan een onderzoek als deze, dat dan ten onrechte de indruk wordt gewekt dat dit betrouwbaar is. In het geval van het onderzoek van het Wereld Natuur Fonds vinden de Kamerleden dat de boomkorvisserij ten onrechte imagoschade heeft opgelopen door het feit dat het CBS haar goede naam hecht aan een onjuiste conclusie. Ze vragen Wiebes dan ook het CBS te vragen een rectificatie te publiceren en excuses aan te bieden aan de vissers en de visserijorganisaties.

Eenzijdig belicht

Voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond nam met verbazing kennis van het Living Planet Report 2017. ‘Dit is erg eenzijdig belicht. We betreuren het dat WNF niet alle factoren die van invloed zijn op het bodemleven in de Noordzee onderzoekt, daarna de juiste verbanden legt en dan pas conclusies trekt. Het is te makkelijk om één beroepsgroep aan te wijzen als boosdoener. Zo zijn grote windparken op zee in opkomst, heeft op grote schaal zandwinning plaats en is voor 40% van de Nederlandse Noordzee vergunning verleend voor de opsporing en winning van olie en gas. Elementen die ook invloed hebben op het zeebodemleven.'

Eén van de doelen die het WNF wil bereiken met het alarmerende Living Planet Report is herstel van het bodemleven in de Noordzee door in 30% van het gebied visserij en andere activiteiten te verbieden. ‘We weten dat NGO's grote Marine Protected Areas willen instellen en dit rapport moet die claim kracht bijzetten', constateert Nooitgedagt. ‘Maar de Natura 2000-gebieden spelen al grotendeels in op deze wens.'

Ook op de wens van het WNF om de visserij verder te verduurzamen heeft Nooitgedagt een antwoord. ‘Daar zijn we als sector al jaren mee bezig. De visserijsector blijft continu onderzoeken uitvoeren naar nieuwe duurzame visserijtechnieken.'