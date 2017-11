Schuttevaer Premium EMK roept vissers bijeen Facebook

De visserij-actiegroep Eendracht Maakt Kracht belegt zaterdagmorgen 18 november een najaarsvergadering in de kantine van de Visveiling Urk.

‘We willen feedback van onze achterban', zegt voorzitter Job Schot. ‘Over de koers en onze gezamenlijke toekomst. Wat willen we als vissers van noord tot zuid? En wat willen we niet? Hoe kunnen we bedreigingen effectief te lijf gaan? We hopen echt op een goede opkomst. De toekomst van de visserij hangt aan een verrot aangevreten draadje, aangevreten door EU-regels en NGO's. Die gasten komen steeds maar weer opnieuw met kreten en beweringen, die kant noch wal raken. Maar het grote publiek en ook politici vangen er het een en ander van op en de toon is weer gezet. Gelet op de lasthaul-controles van de laatste tijd is er niets van te merken dat de discardban wordt verzacht en werkbaar wordt gemaakt. Er zijn meer zaken die onze aandacht vragen, maar de focus als EMK leggen we op de aanlandplicht en behoud van ruimte op zee.'

De vergadering begin om 9.45 uur met een inleiding van Schot en een samenvatting van de activiteiten in het afgelopen jaar. De zaal zal worden gevraagd om ideeën en tips voor komend jaar.

Om 11 uur spreekt Europarlementariër Peter van Dalen, een gekend tegenstander van de aanlandplicht. Aansluitend wordt er gebrainstormd over de visserij in het algemeen. De vergadering wordt om 12.15 uur afgesloten met een lunch.

Belangstellenden wordt gevraagd hun komst aan te melden per e-mail: Emkdag2017@gmail.com, zodat de catering rekening met hen kan houden. (PN)