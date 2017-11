Europort: Werksessie Ospar voor visserij Facebook

De vakbeurs Europort begon ooit als BiVi, Binnenvaart en Visserij met de visserijsector in de hoofdrol. Nog steeds is er op de beursvloer speciale aandacht voor de visserijsector, dit jaar onder andere met een Ospar werksessie op vrijdag 10 november, bedoeld om de Noordzee schoon te houden.

De werksessie ‘Handling (Plastic) garbage in the Fishing Sector' richt zich op het voorkomen van meer afval in de oceanen door de visserijsector. Het gaat daarbij vooral om de verwerking van plastic afval en afgedankt vistuig aan boord van vissersschepen en in vissershavens. Het onderzoeken van de visie van deelnemers in de visserijsector, afvalbedrijven, havens en andere organisaties, is het doel van de Ospar-sessie om betere afvalbeheer- en preventiemethoden te onderzoeken.

Lex Oosterbaan, voorzitter van het Ospar - EIHA comité, houdt een inleiding en licht de praktijken toe.