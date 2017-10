Schuttevaer Premium Nieuwe voor Johan van Seters Facebook

STELLENDAM 15 oktober 2017

Johan van Seters uit Stellendam heeft een nieuw vissersscheepje in de vaart gebracht, de SL-28 Jeanine. De SL-28 is een product van Machinefabriek Padmos uit Stellendam. Las- en Constructiebedrijf Mostacon, eveneens in Stellendam, bouwde het casco.