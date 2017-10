Urk zegt het met vis in Brussel Facebook

Twitter

BRUSSEL 12 oktober 2017, 13:01

Op de Seafood Showcase van Europêche, woensdag 11 oktober gehouden in Brussel, was de gemeente Urk goed vertegenwoordigd. Europêche is een Europese belangenorganisatie, die jaarlijks een receptie in het Europees Parlement in Brussel organiseert over de verschillende soorten vis in de Europese wateren.

Behalve met Urker met vis werd de Seafood Showcase van Europêche ook gevuld vis als Neerlandia schol, Oromar kreeftjes, Ouwehand haring en Balfegó tonijn.

De vis was te proeven vanaf verschillende voorbereide open buffets. ‘Het is een mooie manier om de Europese visserijsector bijeen te brengen en te netwerken voor de sector, ook voor Urk', aldus wethouder Geert Post. ‘Want er moet nog veel worden gelobbyed voor de pulskor en tegen de aanlandplicht.' (DvdM)