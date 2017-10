Cor Nagel van de HA-31, bestuurslid van Ons Belang: ‘Er is veel te doen over het al dan niet aanlanden van bijvangst. Ik denk dat de black box kan zorgen voor 50% reductie van bijvangst. Als we gebruik hadden mogen maken van elektrische pulsvisserij-technieken dan hadden we die nog eens met 50 tot 70% kunnen terugbrengen.' (Foto Gijs van Hesteren)