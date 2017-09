Schuttevaer Premium Padmos bouwt Franse trawlers: En dat is drie Facebook

STELLENDAM 17 september 2017, 16:00

Het derde en laatste casco uit een serie van drie is bij Padmos in Stellendam aangekomen voor de afbouw. De werf bouwt als hoofdaannemer drie identieke Franse trawlers voor de coöperatieve rederij Scopale in Boulogne.