Schuttevaer Premium Feest voor vismeelvloot Facebook

Twitter

Email THYBORØN 4 september 2017, 10:00

Het zandspieringquotum is in jaren niet zo ruim geweest. De Denen mochten dit jaar 485.000 ton vangen in de Noordzee en het Skagerrak. In februari oordeelde ICES dat het bestand aan zandaal gezond is.