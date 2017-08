Schuttevaer Premium ‘Oceana zit vast aan paniekberichten' Facebook

Voor de tweede keer heeft de Amerikaanse milieuorganisatie Oceana zijn zinnen gezet op de Noordzee. De club wil weten hoe slecht het gesteld is met de Noordzee. ‘Oceana zit ook vast aan paniekberichten, terwijl er niets aan de hand is', zo laat Jaap Tanis uit Goedereede verbolgen weten. Hij weet bij voorbaat al waar het op uitdraait als Oceana straks klaar is met het onderzoek.