Schuttevaer Premium Schipper UK-22 krijgt voorwaardelijke boete voor nalatigheid Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 22 juli 2017, 10:00

Een schipper of kapitein kan niet naar eigen inzicht bepalen wanneer ILT wordt ingelicht na een ongeval. Dit moet direct gebeuren en mag niet worden uitgesteld. Daar heeft het Tuchtcollege voor de Scheepvaart nog eens op gewezen in de schriftelijke uitspraak over de kotter UK-22 Stella Polaris, die 3 november 2016 bij het binnenlopen van IJmuiden in de oever voer.