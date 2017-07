Schuttevaer Premium Visserij meteen mikpunt Brexit-onderhandelingen Facebook

Twitter

Email LONDEN 3 juli 2017, 11:58

De Brexit-onderhandelingen zijn amper begonnen of de Britse visgronden zijn al ingebracht in het steekspel tussen de EU en Groot-Brittannië. De Britse minister van Milieu Gove heeft aangekondigd de 12-mijlszone te sluiten voor buitenlandse vissers met de intentie die uit te breiden naar 200 mijl. Dit is precies wat de Nederlandse visserij vreesde.