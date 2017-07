Schuttevaer Premium Europarlementariër Van Dalen niet onder indruk van Brits ‘schot voor de boeg' (video) Facebook

LONDEN 4 juli 2017, 09:00

De Brexit-onderhandelingen zijn amper begonnen of de Britse visgronden zijn al ingebracht in het steekspel tussen de EU en Groot-Brittannië. De Britse minister van Milieu Michael Gove heeft aangekondigd de 12-mijlszone te sluiten voor buitenlandse vissers met de intentie die uit te breiden naar 200 mijl. Dit is precies wat de Nederlandse visserij vreesde. Europarlementariër Peter van Dalen verwacht echter niet dat het zover komt.