Eerste vaatje haring brengt 65 mille op Facebook

Twitter

Email SCHEVENINGEN 19 juni 2017, 16:56

Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe heeft zaterdag voorafgaand aan Vlaggetjesdag in Scheveningen 65.000 euro opgebracht. Heeren van de Vis uit Veenendaal bracht het laatste bod uit en werd daarmee eigenaar.

1 / 1 De TH-10 van Baaij en de SCH-63 van Jaczon tijdens de vlootschouw. (Foto Bram Pronk) De TH-10 van Baaij en de SCH-63 van Jaczon tijdens de vlootschouw. (Foto Bram Pronk)

De opbrengst kwam ten goede aan Make-A-Wish Nederland, een stichting die zich bezighoudt met het vervullen van de allerliefste wens van kinderen met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte. Op zaterdag was het Vlaggetjesdag, een traditie die al sinds 1947 stand houdt, ook al is de maatjesharing niet meer van Nederlandse komaf en zijn de vleetloggers van weleer al lang geschiedenis. Het festijn bracht volgens de organisatoren 250.000 mensen op de been, die aangetrokken door het fraaie weer naar Scheveningen trokken. Daar zagen zij een vlootschouw van circa 20 schepen, waaronder een flink aantal gepavoiseerde viskotters. (BP)