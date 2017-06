Schuttevaer Premium Goede start maatjesseizoen Facebook

Twitter

Email Skagen 15 juni 2017, 08:00

Nederlandse haringhandelaren kunnen hun hart ophalen. De start van het maatjesseizoen is voorspoedig begonnen. De kwaliteit is goed en de aanvoer is vanaf 5 juni gestaag. In het Deense Skagen draaien de haringfabrieken op volle toeren.