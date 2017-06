Schuttevaer Premium Vlootonderhoud op Urk Facebook

Twitter

Email IJMUIDEN 10 juni 2017, 16:00

De Hemelvaartweek is voor de meeste Urker vissers de week dat hun kotters in de haven liggen voor onderhoud. Zo ook de in het visserijregister van Padstow ingeschreven vlagkotter PW-447 Louwe Senior van schipper en mede-eigenaar Louwe de Boer uit Urk.