Nestor Helderse visserij overleden Facebook

Twitter

Email DEN HELDER 6 juni 2017, 13:30

‘Ome' Henk Bais is dinsdag 30 mei is op 93-jarige leeftijd in Den Helder overleden. Hij was de nestor van de Helderse visserijgemeenschap.

Bais werd op 16 februari 1924 in deze havenstad geboren. Op 13-jarige leeftijd ging hij samen met zijn vader en broers naar zee. Het kostte hem in eerste instantie veel moeite om zijn zeeziekte te overwinnen, maar de jonge visserman zette door. Hij maakte zowel de groei als de neergang van de Helderse vissersvloot mee. Wat hier nu nog van over is, stelde volgens hem niet veel meer voor.

Naast zijn lange loopbaan in de visserij, bekleedde hij tal van bestuursfuncties en gaf hij zowel gevraagd als ongevraagd zijn mening over de gang van zaken in de sector. Op vrijdag 2 juni is in de Bethelkerk in Den Helder voor hem een dankdienst gehouden, waarna hij ter aarde is besteld op de Algemene Begraafplaats in Huisduinen. (PAS)