STELLENDAM 4 juni 2017, 18:58

Het casco BL 933427 Le Marmouset 3 ligt in Stellendam voor verdere afbouw bij Machinefabriek Padmos in Stellendam. De BL 933427 is de tweede in een serie van drie flyshooters die Padmos bouwt voor Rederij Scopale uit Boulogne.