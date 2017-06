Schuttevaer Premium Oude bekende in Den Oever Facebook

Bij Luyt in Den Oever ligt de E-33 William of Ladram voor de kant. De 30,55 meter lange en 1000 pk sterke kotter uit 1980 is de vroegere SL-3 Martha Lena van Visserijbedrijf J. 't Mannetje uit Stellendam