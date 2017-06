Schuttevaer Premium Kans op behoud 95% visgronden na Brexit Facebook

LONDEN 1 juni 2017, 10:13

Er lijkt ruimte te zijn voor de toelating van EU-vissers in Britse wateren na de Brexit. In het onlangs gepresenteerde Tory Manifesto 2017 van premier Theresa May wordt namelijk met geen woord gerept over sluiting van Engelse visgebieden voor andere nationaliteiten. De Britse vissers hebben woedend gereageerd.