Schuttevaer Premium Sportvisserij: Biesbosch met quota op peil houden Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 23 mei 2017, 22:04

De toestemming voor drie beroepsvissers om te vissen in de Brabantse Biesbosch is Sportvisserij Zuidwest Nederland helemaal in het verkeerde keelgat geschoten. De Raad van State mag nu beoordelen of de beroepsvissers moeten inbinden. De zaak werd maandag 22 mei behandeld bij de Raad in Den Haag.