Scheveningen 17 maart 2017, 13:00

Biologen steken de loftrompet over de ontwikkeling van de commerciële visbestanden. En dan zwemt er ook veel voor menselijke consumptie ongeschikte vis rond. De huidige vloot vismeeltrawlers onder Deense vlag boert buitengewoon goed.

1 / 1 Van links naar rechts: schipper Jesper Stevansen van de L-229 Lykke Hametner en schipper Paul Degn en opvarende Preben Louersen van de L-228 Susanta. (Foto W.M. den Heijer) Van links naar rechts: schipper Jesper Stevansen van de L-229 Lykke Hametner en schipper Paul Degn en opvarende Preben Louersen van de L-228 Susanta. (Foto W.M. den Heijer)

Veel sprot, kever en zandspiering voor vismeelindustrie

‘In span vissen op sprot is onmogelijk'

Door W.M. den Heijer

Net als de demersale visserij heeft ook de vismeelsector in Denemarken een behoorlijke veer moeten laten. In de jaren ‘60 en ‘70 groeide de vloot vismeeltrawlers gestaag. In Esbjerg, Thyboron en zelfs in Hvide Sande verschenen supermoderne vismeelfabrieken die een belangrijke leverancier waren van grondstoffen voor droog veevoer, visvoer (kwekerijen) en honden- en kattenvoer. Maar ook visolie om bijvoorbeeld supplementen van te maken. Eind jaren ‘90 begonnen de vangsten echter af te nemen, min of meer in gelijke tred met de vangsten van consumptievis. Concurrentie uit Chili, Peru en Noorwegen deden de sector ook geen goed. De quota voor inferieure vissoorten bleken niet toereikend om de vloot gezond te houden.

Quota

‘Toen in 2006 een individueel quotasysteem voor sprot, kever en zandspiering werd ingevoerd, sneuvelden veel rederijen. De jaren daarvoor was de vloot geleidelijk aan ook al ingekrompen, maar de afgelopen 10 jaar verdween 50% van de vloot vismeeltrawlers', verklaart Paul Degn. Hij komt uit Hvide Sande en is sinds kort schipper op de L-228 Susanta. Daarvoor voer hij als schipper op de L-227 Grethe Wil. ‘Rederij Hametner, mijn werkgever, heeft acht vismeeltrawlers in de vaart, die allemaal vanuit Thyboron vissen. De rederij probeert op de juiste momenten quota te huren om de acht trawlers het hele jaar door werk te verschaffen. Niet eenvoudig, want zes grote rederijen bezitten meer dan driekwart van de totale quota', aldus de schipper van de uit 1975 daterende L-228.

Verouderd

Nieuwe vismeeltrawlers worden al jaren niet meer in Denemarken gebouwd. De trawlers die vanuit Thyborøn opereren en afhankelijk zijn van inferieure vissoorten zijn 30 tot 40 jaar oud. Wel komen er nieuwe supergrote pelagische trawlers in de vaart, die vooral voor menselijke consumptie op makreel en haring vissen en tussendoor ook worden ingezet om de vismeelfabrieken van de nodige grondstoffen te voorzien. De verouderde Deense industrievloot vangt in de Noordzee voornamelijk sprot, kever en zandspiering. Dit zijn kleine, kort levende vissen, die in grote scholen in de Noordzee voorkomen. Die vis komt niet bij de visboer terecht, maar wordt verwerkt tot vismeel en -olie. Het ging tot 2002 jaarlijks om ongeveer een miljoen ton vis: dat was ruim de helft van alle vis die er op de Noordzee werd gevangen.

Sprot

In de eerste twee weken van het jaar richten de trawlers zich op sprot. De schepen van rederij Hametner visten in januari op krap zes mijl uit de kust van Zuid-Holland en Noord-Holland. Daarbij gebruikten ze een enkelvoudige trawl. Paul Degn: ‘De scholen sprot zijn zo groot en compact dat het onmogelijk is in span te vissen. We zouden het spannet kapot trekken. Het geeft aan dat het wel snor zit met alle visbestanden.'

Vanaf eind januari als ze hun portie sprot hebben opgevist, gaat de druk van de ketel en liggen de schepen stil in Thyborøn. Er is dan tijd voor onderhoud en de trawlers maken hun opwachting voor de visserij op zandaal. Vanaf 1 april stomen de trawlers naar de Doggersbank waar ze de nodige hoeveelheden zandaal wegvangen. Daarna komt kever in beeld. Kever is een kleine kabeljauwachtige en zwemt vooral in het noordelijke deel van de Noordzee. ‘In zee is het voedsel voor grote makreel, koolvis, wijting en kabeljauw, maar wij vangen deze visjes voor de viskwekerijen', aldus de schipper van de L-228.

Wennen

Het is voor schipper Degn wel even wennen. Hij komt zelf uit Hvide Sande en heeft jarenlang op staandwantvissers gevaren. Dat waren houten Deense snikken die met staandwant op vooral kabeljauw visten. ‘Met de RI-433 kwamen we in de wintermaanden regelmatig in Scheveningen aanlanden. Toen boekten we mooie besommingen en zwom er nog kabeljauw in de zuidelijke Noordzee. Die is intussen de noord in verhuist. Maar het was wel aanpakken op zo'n snik van krap 19 meter. Met vijf man binnenhalen en strippen', zo herinnert Paul zich de tijd. Nu raakt hij geen vis meer aan. Ze varen met vier man op de vismeeltrawler en de vangst gaat rechtstreeks de tank in. Er komt geen mesje aan te pas. ‘We vissen wat minder intensief, maar ik kan er goed van leven.'