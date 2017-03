Schuttevaer Premium Dadas koopt vierde en vijfde kotter Facebook

Twitter

URK 2 maart 2017, 21:00

Zeevisgroothandel Dadas brengt in korte tijd een vierde grote boomkorkotter in de vaart. Daarvoor is de voormalige UK-167 Deo Juvante aangekocht. Ook een vijfde ex-boomkorkotter werd verworven. Niet voor de visserij, maar voor de onderdelen die zullen worden geplaatst op de ex UK-167.