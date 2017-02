Schuttevaer Premium Visserij wil eigen minister Facebook

STELLENDAM 15 februari 2017, 22:59

Er moet een minister voor Visserij en Landbouw komen in het volgende kabinet. Dit standpunt wordt breed gedragen in de Nederlandse visserij, zo bleek 3 februari tijdens een debat tussen visserijvoormannen en Nederlandse (kandidaat) Kamerleden in Stellendam.