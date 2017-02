Schuttevaer Premium Cornelis Vrolijk vlagt H-180 om Facebook

IJMUIDEN 13 februari 2017, 14:00

Rederij Cornelis Vrolijk in IJmuiden heeft haar trawler H-180 Atlantic Lady omgevlagd naar Frankrijk en ondergebracht bij SPES Armement in Fécamp. Deze rederij is kort geleden via de Franse dochteronderneming van Cornelis Vrolijk, France Pélagique overgenomen.