Drie meter erbij voor WL-18

LAUWERSOOG 7 februari 2017, 14:00

Op het terrein van Next Generation Shipyards in Lauwersoog wordt de garnalenkotter WL-18 Vrijheid van Jetze en zoon Johan Post uit Dokkum met drie meter verlengd.

(Foto Bram Pronk)

De knikspant garnalenkotter krijgt daarmee een totale lengte van 20,90 meter. De extra ruimte wordt ingericht als koelruim, terwijl het oude koelruim wordt bestemd als opslagruimte voor het netwerk. De familie Post is sinds 1994 eigenaar van de in 1987 als O-82 St. Antoine door de West-Vlaamse Scheepswerven in het Belgische Oostkamp gebouwde garnalenkotter. Toen liet Post de kotter ook al verlengen, toen met 3,50 meter. (BP)