Starters in garnalenvisserij

URK 7 februari 2017, 14:00

Peter Bakker en Jan Loosman op Urk hebben van plaatsgenoot Albert Hakvoort de garnalenkotter UK- 272 Adriaantje overgenomen. Hoewel Bakker al medeopvarende was op de UK-272 zijn zij in wezen starters in de visserij en exploiteren nu als compagnons voor het eerst een garnalenkotter.

De 65 jaar oude, maar goed onderhouden garnalenkotter, kent een rijke historie. Gebouwd in 1951 als UK-126 heeft het schip gevist onder de nummers UK-218, YM-23, VD-20, LO-8, SCH-20, GO-27, WL-22, UK-201 en HA-30. Sinds 2007 was Hakvoort eigenaar van de ruim 23 meter lange en 300 pk sterke garnalenkotter. Bakker en Loosman hebben hun aanwinst in de vaart gebracht als UK-162 Gerrit Senior en hebben hun eerste visreis er inmiddels opzitten. Hakvoort stopt met garnalenvissen en zoekt een groter schip voor een alternatieve visserij. (BP)