BRESKENS 7 februari 2017, 11:00

Mon Praet en zoon Robby uit Breskens hebben hun garnalenkotter BR-7 Res Nova verkocht aan Richard van der Vis uit Oosterend. Van der Vis heeft zijn nieuwe aanwinst laten inschrijven als TX-21 Pieter van Aris ter vervanging van de TX-21 uit 1990, die deze zomer naar Duitsland werd verkocht.

Garnalenkotter BR-7 is naar Texel verkocht. (Foto Bram Pronk)

Vader en zoon Praet lieten de bijna 20 meter lange en 300 pk sterke BR-7 in 2003 nieuw bouwen bij Scheepswerf Welgelegen in Lauwersoog. Mon Praet, 76 inmiddels, ging nog wel eens een reisje mee met Robby (46), maar met de verkoop van hun garnalenkotter is definitief een einde gekomen aan een lange loopbaan in de visserij en tevens aan de exploitatie van een eigen garnalenkotter.

Ook voor de vissersvloot van Breskens en de plaatselijke vismijn is de verkoop van de succesvolle kotter een aderlating. De voorheen roemrijke vissersvloot van Breskens bestaat heden nu nog maar uit vier eenheden, waaronder de garnalenkotters BR-29 en de BR-10 (die te koop staat) en de grote pulskotter BR-14. Deze laatste kotter werd enige tijd geleden betrapt tijdens het vissen met illegale netten en ligt nu vanwege een veroordeling een tijdje verplicht voor de kant. Overigens verkocht deze kotter zijn vangst al niet meer in Breskens, maar in IJmuiden, waar de vangst per as naartoe wordt gebracht. Ook de 14 meter lange BR-9 Jack.Son behoort tot het vlootje vissersschepen van Breskens. Maar dit schip heeft een Belgische eigenaar en voert aan in het Belgische Nieuwpoort. (BP)