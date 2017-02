Schuttevaer Premium Veel rog in de netten Facebook

De eerste reizen van het jaar hebben bij een groot deel van de Nederlandse kottervloot hetzelfde beeld opgeleverd als de maanden daarvoor. Bij het sorteren zit er telkens een aanzienlijke hoeveelheid rog tussen de vangst. Daar mag niet veel van worden meegenomen. Dus gaat heel veel marktwaardige rog terug in zee.

1 / 1 Mooie marktwaardige rog gaat elke trek weer terug in zee. (Foto W.M. den Heijer) Mooie marktwaardige rog gaat elke trek weer terug in zee. (Foto W.M. den Heijer)

‘Uitzetprogramma natuurorganisaties is zwaar overdreven'

Volgens SDN en WNF staan rog en haai op uitsterven

Door W.M. den Heijer

Volgens Stichting De Noordzee (SDN) en het Wereld Natuur Fonds (WNF) gaat het al decennia lang slecht met haaien en roggen in de Noordzee. Vorig jaar liet Eelco Leemans van SDN in ‘Vroege Vogels' weten dat ze eigenlijk niet meer voorkomen. Belangrijkste oorzaken in zijn ogen zijn de intensieve visserij en de veranderende leefomgeving. De beide natuurorganisaties stellen dat zeker negen van de 18 soorten haaien en roggen in de Noordzee worden bedreigd. Daarom wordt gewerkt aan een actieplan. Onderdeel hiervan is de herintroductie van een aantal haaien- en roggensoorten door middel van een uitzetprogramma, dat dit jaar moet gaan plaatshebben. Ook vindt de milieucoalitie van SDN en WNF dat de leefgebieden van deze vissen beter dienen te worden beschermd.

Rogsoorten

Per reis mogen kotters maximaal 125 kilo rog aanvoeren. Het gaat dan meestal om sterrog, stekelrog, gevlekte rog en gladde rog. Die laatste komt vooral in het grensgebied tussen de zuidelijke Noordzee en Het Kanaal voor. Sterrog en gevlekte rog zijn, zo melden vissers, redelijk wijd verspreid. Aanvankelijk in het Britse deel van de Noordzee, maar de laatste drie jaar zien Nederlandse kottervissers dat deze rogsoorten in grote aantallen de grens oversteken. Dat duidt volgens hen op een groei van de populatie. ‘In het Nederlandse deel vangen kotters nu bijna net zoveel rog als in het Britse deel. De vis heeft zich goed weten te herstellen. En dat is nog zacht uitgedrukt', zo laten opvarenden van de TX-94 weten die afwisselend in het Engelse en Hollandse deel vist.

Geen zorgen

De bemanning van de TX-94 ziet de noodzaak van een uitzetprogramma niet. ‘Dat is zwaar overdreven. Kijk, als wij ze niet vangen dan is er wat aan de hand, maar de laatste maanden zien we zelfs een opvallende toename van rog in een stijging die er al was. Ook over kathaai en gevlekte haai hoeven de NGO-mensen zich geen zorgen te maken. Die komen we ook veel vaker tegen dan voorheen', zegt matroos Tjalling Zijlstra. Hij vist al meer dan 25 jaar op de Noordzee en heeft de magere tijd meegemaakt. ‘Daar is nu al lang geen sprake meer van. Het lijkt wel of het nooit genoeg is bij die NGO's. Ze slaan signalen in de wind en blijven bij hun standpunt dat deze vis nauwelijks nog rondzwemt.'