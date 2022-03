Vissersbonden: vis duurder als oorlog in Oekraïne aanhoudt

Pulsvissen

Vis zal de komende tijd duurder worden door de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Brandstof is een belangrijke kostenpost voor vissers. ‘Als die al 30 tot 40 procent duurder is, dan moet vis ook wel 20 tot 30 procent duurder worden’, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vissersbond, de belangenvereniging van de Nederlandse kottervisserij.