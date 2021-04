Schuttevaer Premium Brainstormen over schol invriezen op zee Facebook

Twitter

Email SCHEVENINGEN 17 april 2021, 20:00

Zou aan boord invriezen van de scholvangst voordelig zijn? De pelagische trawlervloot laat al tientallen jaren zien dat invriezen op zee succesvol is. Sommige ingewijden in de kottersector vinden het de moeite waard over deze vraag na te denken.