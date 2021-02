Schuttevaer Premium Minister mag vergunning garnalenvissers in Natura 2000-gebieden opschorten Facebook

Als garnalenvissers in Natura 2000-gebieden meer vissen dan 110% van het in hun Wet natuurbescherming (Wnb)-vergunning vastgelegde aantal visuren, mag minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de vergunning tijdelijk opschorten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald in twee zaken die onder meer door de Nederlandse Vissersbond, VisNed enĀ enkele individuele vissers waren aangespannen.