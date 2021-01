Schuttevaer Premium Vismijn Breskens gaat waarschijnlijk dicht Facebook

Twitter

BRESKENS 06 januari 2021, 11:05

De Vismijn Breskens gaat haar bedrijfsactiviteiten zo goed als zeker onderbrengen in Vlissingen. Daarmee gaat de vismijn in Breskens, die in 1935 werd opgericht, na 85 jaar dicht.