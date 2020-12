Schuttevaer Premium Onfortuinlijke UK-172 Sursum Corda kon pas na twee weken worden bevrijd Facebook

Twitter

Email URK 25 december 2020, 13:00

‘Het was me het jaar wel. Pfffff. Benarde momenten gekend daar op het strand onder Hirtshals. We hadden niet verwacht dat de kotter er zo gehavend aan toe zou zijn. Dat was een verrassing. Maar gelukkig is de schade van de stranding hersteld en kunnen we vooruitkijken.’