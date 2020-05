Schuttevaer Premium Onderzoek ICES: Pulsvisserij is verantwoord alternatief Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 22 mei 2020, 11:25

Pulsvisserij is een verantwoord alternatief voor de traditionele boomkor en heeft minder impact op de ecologie en het milieu. Een en ander blijkt uit onderzoek van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat het advies van ICES onder de aandacht brengen bij de eerstvolgende Europese Landbouw- en Visserijraad in juni.

1 / 1 Pulsvisserij is een verantwoord alternatief voor de traditionele boomkor en heeft minder impact op de ecologie en het milieu. (Foto Bram Pronk) Pulsvisserij is een verantwoord alternatief voor de traditionele boomkor en heeft minder impact op de ecologie en het milieu. (Foto Bram Pronk)