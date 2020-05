Schuttevaer Premium Schrale scholvangsten in Deense wateren Facebook

Behalve Nederlandse bokkers kampen ook Deense kotters met schrale scholvangsten in Deense wateren. Een enkele keer is er sprake van een goede aanlanding maar over de gehele linie genomen blijft de aanvoer van voorjaarsschol de afgelopen weken achter bij voorgaande jaren.

1 / 1 De RI 468 Juli-Ane lost doorgaans in Hvide Sande. (Foto W.M. den Heijer) De RI 468 Juli-Ane lost doorgaans in Hvide Sande. (Foto W.M. den Heijer)