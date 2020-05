Schuttevaer Premium Pulsvisser ARM-7 gaat deels vrijuit na geruchtmakende zaak Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 13 mei 2020, 19:32

De schorsing van de toestemming voor pulsvisserij van visserijbedrijf Grietje BV uit Arnemuiden was onterecht. Maar de straf voor het vissen met binnenkuilen (binnennetten die de mazen verkleinen), het wegmaken van bewijs en intimiderende tegenwerking bij een controle is terecht. Dat heeft de Raad van State woensdag 13 mei beslist in een hoger beroep van Grietje BV. 

1 / 1 De bemanning van de ARM-7 is in de haven van Vlissingen van boord gehaald. De kotter kon bijna een week later pas weer naar zee. (Archieffoto Bram Pronk) De bemanning van de ARM-7 is in de haven van Vlissingen van boord gehaald. De kotter kon bijna een week later pas weer naar zee. (Archieffoto Bram Pronk)