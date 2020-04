Schuttevaer Premium Vissersbond ziet geen toekomst-perspectief in Noordzee-akkoord Facebook

Twitter

Email DEN HAAG [update] 17 april 2020, 14:32

De Nederlandse Vissersbond zet haar handtekening niet onder het akkoord dat de verdeling van de drukke Noordzee moet regelen. De organisatie maakt daarom geen deel meer uit van het akkoord, laat minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer weten. De meeste andere partijen, waaronder natuurorganisaties en energiebedrijven, stemmen wel in.

1 / 1 ‘De Nederlandse Vissersbond volgt de stem van de leden’, zei voorzitter Johan Nooitgedagt bij het verwerpen van de slottekst van het Noordzeeakkoord. (Archieffoto Dirk van der Meulen) ‘De Nederlandse Vissersbond volgt de stem van de leden’, zei voorzitter Johan Nooitgedagt bij het verwerpen van de slottekst van het Noordzeeakkoord. (Archieffoto Dirk van der Meulen)