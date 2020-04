Schuttevaer Premium Tien miljoen voor uitkoop Wadgarnalenvissers Facebook

Twitter

Email LAUWERSOOG 17 april 2020, 16:19

De Europese Commissie heeft ingestemd met een eenmalige uitkoopregeling voor Wadgarnalenvissers. De regeling, waarvoor 10 miljoen euro beschikbaar is, komt voort uit het Convenant VisWad dat al in 2014 door betrokken partijen is ondertekend, maar uiteindelijk eind maart in werking is getreden.

1 / 1 Lauwersoog is de thuishaven van de meeste Wadgarnalenvissers. (Foto Bram Pronk) Lauwersoog is de thuishaven van de meeste Wadgarnalenvissers. (Foto Bram Pronk)