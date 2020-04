Schuttevaer Premium Tongvloot beperkt aanvoer Facebook

Twitter

Scheveningen 02 april 2020, 12:08

Om een prijsval van de belangrijkste platvissoorten te voorkomen hebben de kotters die meer dan 500 kilo tong per week vangen sinds 23 maart te maken met een 80-urenregeling. Maandagochtend 30 maart vertrok de tongvloot wel gewoon naar zee. Maar in plaats van vrijdag, is nu donderdag de belangrijkste aanvoerdag.

1 / 1 Goedkope brandstof maakt het voor de platvisvloot nog draaglijk om te blijven vissen. (Foto W.M. den Heijer) Goedkope brandstof maakt het voor de platvisvloot nog draaglijk om te blijven vissen. (Foto W.M. den Heijer)