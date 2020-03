Schuttevaer Premium Garnalenkotter dreigt windpark binnen te drijven Facebook

De Duitse garnalenkotter Martje uit Greetsiel is in de nacht van donderdag op vrijdag 20 maart op de Noordzee net op tijd weggesleept. Het 15 meter lange schip had motoruitval en dreigde 12 mijl ten noorden van Helgoland een windpark binnen te drijven.

1 / 1 De Martje op sleeptouw achter de 46 meter lange Herman Marwede, de grootste reddingskruiser van de DGzRS (foto DGzRS/Matthias Schäfer) De Martje op sleeptouw achter de 46 meter lange Herman Marwede, de grootste reddingskruiser van de DGzRS (foto DGzRS/Matthias Schäfer)