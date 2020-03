Schuttevaer Premium Job Schot verlaat EMK Facebook

20 maart 2020, 14:55

Voorman Job Schot van de actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) heeft zijn functie neergelegd. Bijna vier jaar is hij voorzitter geweest en dat heeft hem veel energie en tijd gekost. ‘Het is nu tijd voor vers bloed’, zo laat Schot weten. Het doet hem zeer, maar hij is ook schipper-eigenaar van de Z-201 en zegt keuzes te moeten maken.

1 / 1 Job Schot heeft veel tijd gestoken in het voorzitterschap van EMK. (Foto W.M. den Heijer) Job Schot heeft veel tijd gestoken in het voorzitterschap van EMK. (Foto W.M. den Heijer)