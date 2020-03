Schuttevaer Premium Twee vriestrawlers in de aanbieding Facebook

Twitter

SCHEVENINGEN 05 maart 2020, 08:42

Bij de Deense scheepsmakelaar Atlantic Shipping A/S staan al geruime tijd de pelagische vriestrawlers FC-716999 Sandettie en de ROS-170 Annie Hillina te koop. De Franse Sandettie zal binnenkort door een nieuwe in Noorwegen gebouwde vriestrawler worden vervangen. Voor de Duitse ROS-170 is niet bekend of deze op een vervanger kan rekenen.

1 / 1 De FC-716999 Sandettie ligt in de Scheveningse haven te wachten op een nieuwe bestemming. (Foto W.M. den Heijer) De FC-716999 Sandettie ligt in de Scheveningse haven te wachten op een nieuwe bestemming. (Foto W.M. den Heijer)