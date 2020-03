Schuttevaer Premium Ook in hoger beroep vijf jaar cel voor cokevisser Facebook

AMSTERDAM 02 maart 2020

Het gerechtshof in Amsterdam heeft in hoger beroep een visser opnieuw tot vijf jaar cel veroordeeld voor deelname aan een smokkeloperatie met een vissersschip. De rechtbank had de man (geboortejaar 1978) in 2018 voor hetzelfde vergrijp ook al tot vijf jaar cel veroordeeld, maar de man was in hoger beroep gegaan.